FIFA 23: grafica a confronto su PS5, Xbox Series X/S e PC

Solo due giorni ci separano dal grande giorno di FIFA 23.

La nuova incarnazione della popolare serie calcistica di Electronic Arts e EA Sports farà infatti il suo debutto il prossimo 30 settembre, destinazione PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch – con la solita Legendary Edition.

E se è vero che l’hype degli appassionati è alle stelle, in rete sono già apparsi i primi confronti per le varie edizioni del gioco sportivo; e in particolare per quelle di ultima generazione.

La video analisi grafica arriva, come quella recentemente dedicata alla Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, canale YouTube ElAnalistaDeBits, e potete recuperarla anche voi direttamente in apertura di articolo.

Per la prima volta, come lo stesso filmato ricorda, l’edizione PC di FIFA 23 utilizza la stessa tecnologia delle console current-gen. Tutte le versioni utilizzano praticamente le stesse impostazioni in termini di modelli, texture e illuminazione. Le ombre su Xbox Series S hanno una risoluzione leggermente inferiore, mentre su PC abbiamo una qualità di poco migliore rispetto a PS5 e Xbox Series X.

Le versioni PS5 e Series X di FIFA 23 sono invece identiche, con 60fps durante il gameplay vero e proprio, e a 30 fps nei replay o nelle clip ravvicinate. La versione PC raggiunge circa 120fps con una RTX 3080 con impostazioni al massimo durante il gameplay e 60/70 fps nei replay o nelle clip ravvicinate.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch da venerdì 30 settembre.