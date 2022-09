FIFA 23: la classifica dei migliori giocatori del campionato di Serie A

In uscita il 30 settembre di quest’anno, FIFA 23 è attesissimo da tutti gli appassionati di calcio virtuale, prima che la serie cambi completamente nome in EA Sports FC.

Le novità promesse dagli sviluppatori di EA Sports e dal publisher Electronic Arts sono tantissime, e coinvolgeranno tanto il gameplay quanto la grafica, il sonoro e le animazioni dei calciatori; tutte affiancate dalle modalità più amate dai fan, che potranno scendere in campo in single player e in multigiocatore su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Nel frattempo, EA continua a stuzzicare i palati dei videogiocatori con tanti dettagli inediti. Oggi, ad esempio, sul sito ufficiale di FIFA 23 è apparsa la classifica dei migliori calciatori di Serie A nel videogame. Si tratta di 23 volti che fanno il bello e il cattivo tempo nel campionato nostrano, il cui rating è dato dalle loro stesse statistiche.

Ecco quindi i giocatori di Serie A più forti del nuovo FIFA 23, con rating e squadra:

Mike Maignan – 87 – Milan

Lautaro Martinez – 86 – Inter

Paulo Dybala – 86 – Roma

Ciro Immobile – 86 – Lazio

Romelu Lukaku – 86 – Inter

Sergej Milinkovic-Savic – 86 – Lazio

Nicolò Barella – 86 – Inter

Marcelo Brozovic – 86 – Inter

Milan Skriniar – 86 – Inter

Wojciech Szczesny – 86 – Juventus

Theo Hernandez – 85 – Milan

Paul Pogba – 85 – Juventus

Filip Kostic – 84 – Juventus

Dusan Vlahovic – 84 – Juventus

Sandro Tonali – 84 – Milan

Lorenzo Pellegrini – 84 – Roma

Federico Chiesa – 84 – Juventus

Angel Di Maria – 84 – Juventus

Hakan Calhanoglu – 84 – Inter

Fikayo Tomori – 84 – Milan

Alessandro Bastoni – 84 – Inter

Leonardo Bonucci – 84 – Juventus

Rafael Leao – 84 – Milan

Ricordiamo ancora una volta che FIFA 23 sarà disponibile per l’acquisto su tutte le piattaforme di riferimento a partire dal 30 settembre 2022.