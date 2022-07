FIFA 23: la data di uscita appare online, assieme a Beta e copertina

Dopo aver annunciato che FIFA 23 sarà l’ultimo della serie con licenza FIFA – in futuro dovremo accogliere EA Sports FC -, il publisher Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports hanno deciso di mantenere il più stretto riserbo su tutte le novità che ci attendono con la prossima evoluzione della loro simulazione calcistica.

Certo, sappiamo che grafica e gameplay saranno al massimo livello, così come la quantità di modalità giocabili, ma per ora non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, con i fan ad aver raggiunto vette di hype estremamente elevate – come d’altronde accade ad ogni stagione.

In attesa di notizie certe, è comunque emerso un goloso leak, che indica per l’appunto quella che dovrebbe essere la release della produzione videoludica.

Release che, almeno a sentire i dati intercettati dal database del Microsoft Store, sarebbe fissata al 30 settembre 2022 sulle console della famiglia Xbox e, con tutta probabilità, anche sul resto delle piattaforme supportate, incluse PlayStation 4 e PlayStation 5. Tra i caricamenti sullo store di Xbox troviamo anche una Closed Beta di FIFA 23, delle dimensioni di poco più di 37 GB.

EA SPORTS™ FIFA 23 (Release Date: September 30) | XBOX — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 14, 2022

Non solo, dalla stessa fonte è emersa anche l’immagine di copertina di FIFA 23, che vede Kylian Mbappé di nuovo protagonista della box art ufficiale.