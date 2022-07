FIFA 23: tutte le novità di gameplay nel video Deep Dive

Dopo aver svelato la data di uscita ufficiale di FIFA 23, Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports tornano alla carica per solleticare palati e polpastrelli di tutti gli appassionati di calcio virtuale.

L’atteso video Deep Dive della produzione sportiva del colosso di Redmond – per altro pronta a cambiare nome dal prossimo anno – è infatti finalmente online, e ci permette di sbirciare in anteprima tra le pieghe del lavoro svolto dal team di sviluppo per evolvere e arricchire l’esperienza ludica del franchise, di ritorno a settembre su PC e console.

Nel filmato, EA Sports mostra allora le migliorie apportate ad HyperMotion, il perno attorno al quale graviteranno gran parte delle innovazioni previste nel gameplay di FIFA 23. La tecnologia, vista per la prima volta nelle edizioni next-gen di FIFA 22, verrà ulteriormente migliorata per consentire agli sviluppatori di gestire il doppio dei dati in-game, per un totale di oltre 6.000 animazioni acquisite da milioni di fotogrammi delle registrazioni motion capture.

La versione 2.0 di HyperMotion, di conseguenza, punta a offrire un gameplay sensibilmente più realistico: all’atto pratico, le migliaia di animazioni riprese da questa tecnologia dovrebbero concretizzarsi in un’esperienza di gioco più responsiva e autentica, con interazioni tra i calcatori più avanzate, contrasti più fisici e una reattività fulminea nella gestione del possesso palla.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che il lancio di FIFA 23 è previsto ufficialmente per il 30 settembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch ma nella sola Legacy Edition con aggiornamenti limitati a squadre, rose, modalità e presentazioni delle partite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.