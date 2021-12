Sono diversi anni ormai che Epic Games e Marvel collaborano per introdurre in Fortnite elementi ispirati alla Casa delle Idee. L'apice della partnership è stato forse la Stagione 4 del secondo capitolo del battle royale, con tanti costumi da sbloccare e addirittura la casa di Tony Stark come punto d'interesse. Ora – raccolta l'eredità di Carnage e Nick Fury – è il turno di Spider-Man, ma c'è altro che bolle in pentola.

Oltre alla skin di Spidey, Fortnite Capitolo 3 ha portato sulla mappa di gioco il Daily Bugle. La sede del quotidiano diretto da J. Jonah Jameson è abbandonata, ci sono ragnatele un po' ovunque ma è utile per completare qualche sfida e aggiungere armi al proprio arsenale. E poi, dando uno sguardo un po' giro si possono scoprire potenziali indizi per il futuro.

Su una scrivania all'interno del Daily Bugle ci sono appunti, foto e articoli riguardanti altri protagonisti di fumetti e cinecomic Marvel.

Gli elementi non sono così definiti, ma sono facilmente distinguibili alcuni membri degli X-Men, Green Golbin e Venom (e forse c'è anche Miles Morales). Il simbionte in nero, come in molti sapranno, ha già fatto il suo debutto nello sparatutto di Epic, ma gli altri? I loro costumi saranno tra le novità della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3? Probabilmente sì.

