Game Pass: ecco le new-entry della seconda metà di novembre

Come se l'uscita imminente di Halo Infinite e l'arrivo di dozzine di giochi retrocompatibili non fossero abbastanza, anche il Game Pass si rinnova. In questa seconda metà del mese di novembre, infatti, il servizio di gaming in streaming di Microsoft introdurrà nel suo già folto parco titoli, alcuni videogiochi nuovi.

Quest'oggi, Microsoft ha annunciato la nuova ondati di titoli gratuiti inclusi nel servizio del Game Pass. A partire da oggi, 16 novembre 2021, gli abbonati potranno mettere le mani su due classici: Dead Space e Dragon Age: Origins. Questi due titoli saranno disponibili sul cloud tramite EA Play (il servizio di Electronic Arts).

Domani, che sarà il giorno 17 novembre 2021, gli abbonati potranno accede a Next Space Rebels: si tratta di un simulatore e puzzle che richiede la costruzione di razzi.

Il 18 novembre, invece, sarà il giorno di Exo One, ovvero un simulatore di controllo di astronavi aliene, con le quali sarà possibile visitare territori sconosciuti. Oltre ad Exo One, sempre il 18 novembre, vi troveremo Fae Tactics, My Friend Pedro e Undungeon, titolo comparso anche nella top dei migliori titoli indie in uscita.

I quattro titoli sopracitati saranno disponibili per cloud, console e PC, analogamente ai titoli che andranno ad aggiungersi al Game Pass il 23 novembre. Stiamo parlando di Mortal Shell e Deeeer Simulator. Evil Genius 2: World Domination, invece, sarà giocabile dal giorno 30 novembre per cloud, console e PC.

Il 30 novembre, oltre all'arrivo di Evil Genius 2: World Domination, diremo addio ad una buona quantità di titoli: