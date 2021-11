Ghost of Tsushima al MINIMO STORICO per PlayStation 4

Tra i titoli più amati su console non può mancare Ghost of Tsushima. Questo gioco è stato capace di ammaliare chiunque l'abbia comprato grazie al suo gameplay avvincente e alla sua storia veramente emozionante. Disponibile su Amazon in promozione, lo sconto di cui è protagonista è più che eccezionale dal momento che il Black Friday 2021 lo fa scendere praticamente al suo minimo storico. Infatti te lo porti a casa per PlayStation 4 a soli 29,97€.

Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime per giocarlo fin da subito. Cosa stai aspettando?

Ghost of Tsushima: un'avventura senza limiti

Se sei alla ricerca di un gioco che possa coinvolgerti dall'inizio alla fine, ti trovi proprio nel posto giusto. Ghost of Tsushima è un open world con grafica mozzafiato che ti fa immergere in un mondo creato dal famosissimo studio Sucker Punch, creatore della saga Infamous.

In questo titolo puoi sperimentare delle dinamiche di gioco uniche in quanto vestirai i panni di un Samurai o di uno Spettro e dovrai affinare le tue tecniche di guerra. In particolar modo la trama recita:

“Alla fine del XIII secolo, i guerrieri dell'Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l'Oriente. […] il guerriero samurai Jin Sakai sopravvisse come uno degli ultimi membri rimasti del suo clan. È determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa. Deve abbandonare le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per trovare una nuova strada […] per riconquistare la libertà di Tsushima.”

Acquista subito la tua copia di Ghost of Tsushima su Amazon per soli 29,97€. Lo giochi su PlayStation 4 e te ne innamori. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.