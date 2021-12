Ghost of Tsushima la Director’s Cut a metà prezzo (PS5)

Tra i titoli da vivere fino all'ultimo respiro su PlayStation 5 c'è proprio Ghost of Tsushima. In promozione in versione Director's Cut non puoi non acquistarlo soprattutto perché Amazon te lo mette con uno sconto del 51% che lo rende perfetto come regalo di Natale. Infatti se lo prendi subito te lo porti a casa con appena 39,98€, un prezzo più che eccezionale.

Con Prime lo ricevi in uno due giorni e ovviamente senza pagare alcun costo aggiuntivo quindi cosa stai ancora aspettando?

Ghost of Tsushima: una storia che ti strapperà il cuore

Definire Ghost of Tsushima un bel gioco è un po' riduttivo. Ti basta fare un giro nelle recensioni per capire che questo titolo è veramente un capolavoro. Prima di scoprire il perché ti voglio solo precisare un dettaglio: si tratta della versione fisica quindi adatta esclusivamente alla Standard Edition di Ps5.

Fatto questo piccolo appunto, possiamo occuparci di lui: il gioco che secondo me ha segnato un po' quest'anno. Come mai dico questo? Ti basta immergerti per un paio di minuti nella trama per capirlo. Per renderti tutto più semplice te la riporto qui:

“Alla fine del XIII secolo, i guerrieri dell'Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l'Oriente. […] il guerriero samurai Jin Sakai sopravvisse come uno degli ultimi membri rimasti del suo clan. È determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa. Deve abbandonare le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per trovare una nuova strada […] per riconquistare la libertà di Tsushima.”

Come potrai aver capito dovrai immergerti in un open world con una grafica mozzafiato in cui potrai vestire i panni di un Samurai o di uno Spettro sviluppando dinamiche di gioco uniche e le tue abilità per eccellere sempre di più nelle missioni.

Cosa aspetti? Acquista subito questo titolo in versione Director's Cut su Amazon a soli 39,98€.