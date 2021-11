Ghost of Tsushima: il nuovo update modifica le classi e molto altro in Legends

I fan di Ghost of Tsushima saranno ben lieti di sapere che Sucker Punch ha appena annunciato che un nuovo update su Legends verrà rilasciato a breve. La patch 2.12 di Ghost of Tsushima, infatti, verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Alcune caratteristiche dell'aggiornamento vedono una randomizzazione dei punti di spawn dei nemici. Inoltre, sono state modificate le classi e gli equipaggiamenti dell'espansione Legends, ovvero la modalità multiplayer dell'ottimo RPG.

Ghost of Tsushima: in che cosa consiste la patch 2.12?

Come già anticipato, nelle modalità Rivals e Survival, i punti in cui spawnano i nemici saranno più casuali e si modificheranno ad ogni partita. Tuttavia, la modalità Nightmare Survival, manterrà uno di schema dei punti di apparizione dei nemici fisso per un'intera settimana.

Questa decisione consente di mantenere un'uniformità ed equità in vista delle classifiche settimanali di Sony. Invariate rimangono anche le posizioni delle pergamene perdute di Gyozen e gli scrigni di Oni.

Con la patch 2.12 si è risolto un fastidioso bug presente nella modalità Sopravvivenza. A causa di questo bug, le onde smettevano di generarsi una volta sconfitti i nemici. Un altro bug risolto riguarda alcuni nemici che improvvisamente smettevano di attaccare.

Alcune modifiche concernono gli aspetti delle classi presenti in Ghost of Tsushima Legends:

Assassini:

La patch aumenterà la velocità base e la furtività nei movimenti. Verrà rimossa la tecnica dell'”Assassinio Esperto” e sostituita con “Mani Leste“. Si è modificato l'ordine di sblocco di alcune delle abilità degli assassini e la patch ha aggiustato il sistema di targeting del “Colpo d'Ombra“.

Cacciatori:

Della freccia sconcertante si riducono i tempi di recupero: da 55 secondi a 42. Idem per lo “Spirito Arciere“.

Samurai:

La patch ha aumentato i tempi di recupero della “Fiamma Furiosa” fino a 55 secondi. Si riduce la quantità di danni da fuoco inflitti ai nemici nelle vicinanze quando si usano attacchi pesanti. La durata aumenta per “Spirit Pull” e per la “Lama Esplosiva” (fino a 15 secondi). Risolto un bug riguardante la “Lama Esplosiva”.

Queste sono le principali modificazioni che la patch 2.12 di Ghost of Tsushima ha applicato alla modalità multiplayer e/o cooperativa Legends. Noi vi rimandiamo alle note ufficiali della patch (che troverete qui), e vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PS4 e PS5.