Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) in offerta su Amazon (-19%)

Ghost of Tsushima Director's Cut si trova in offerta su Amazon a 65,98€, con uno sconto del 19% e ben 15 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Tra le ultime esclusive di spicco per PlayStation, Ghost of Tsushima è un titolo tripla A sviluppato da Sucker Punch e pubblicato da Sony nel 2020. Il gioco racconta le vicende di Jin Sakai, l'ultimo samurai dell'isola di Tsushima, la suggestiva ambientazione trasporta il giocatore nel 1274, in un Giappone feudale minacciato dall'imminente invasione da parte della Mongolia. Sakai recluta una folta schiera di alleati per tentare di combattere l'invasione mongola e proteggere le terre giapponesi.

Nel 2021 è stata pubblicata la Director's Cut per PS5 e oggi è protagonista di un'interessante offerta su Amazon. Trattandosi della copia fisica del gioco, soltanto PS5 Standard Edition consente la riproduzione, mentre per la Digital Edition è necessario acquistare la versione digitale dal PlayStation Store.

