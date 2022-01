God of War e Rainbow Six Extraction al lancio con Nvidia DLSS e Reflex

Il prossimo Game Ready driver di NVIDIA, che verrà rilasciato il 14 gennaio, include ottimizzazioni per God of War e il supporto, a partire dal lancio, per NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex.

Il driver supporterà anche Rainbow Six Extraction, che verrà lanciato il 20 gennaio con il DLSS insieme a NVIDIA Reflex. I giocatori appassionati di Hitman III, The Anacrusis, GRIT e Monster Hunter Rise saranno felici di scaricare il nuovo driver che permetterà loro di godere della migliore esperienza di gioco. L’aggiornamento porterà con sé anche il supporto per otto nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC.

Inoltre, una versione della scheda grafica GeForce RTX 3080 con 12 GB di memoria GDDR6X è disponibile presso i nostri partner GPU a partire da oggi, e arriva con il supporto dei driver disponibile tramite GeForce Experience e sulla pagina di download dei driver di NVIDIA. Per informazioni sui prezzi specifici e ulteriori informazioni sul prodotto, sarà possibile rivolgersi ai partner NVIDIA di riferimento.

God of War e Rainbow Six Extraction arrivano con DLSS e Reflex

Le tecnologie NVIDIA DLSS e Reflex – si legge nel comunicato di Nvidia – hanno entrambe dimostrato di essere tecnologie che gli sviluppatori di giochi sono ansiosi di aggiungere ai loro giochi e che gli utenti amano utilizzare. Questo mese verranno lanciati un paio di giochi di successo – God of War e Rainbow Six Extraction – che supporteranno queste due tecnologie a partire dal lancio.

Basato sulla tecnologia di rendering AI e sui processori dedicati Tensor Core AI che si trovano esclusivamente sulle GPU GeForce RTX, il DLSS accelera i frame rate in God of War e Rainbow Six Extraction preservando gli straordinari dettagli grafici dei giochi per fornire una qualità dell'immagine simile alla risoluzione nativa.

NVIDIA Reflex è una suite di tecnologie che ottimizza e misura la latenza del sistema nei giochi competitivi, rendendo il gameplay scattante e reattivo anche per le sfide più difficili. Il driver NVIDIA Game Ready per God of War porta con sé anche altre caratteristiche, tra cui: