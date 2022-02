GWENT: The Witcher Card Game, iniziano la Stagione dell'Amore e il Viaggio di Dandelion

CD PROJEKT RED annuncia oggi che l'ottava stagione del Viaggio è ora in corso in GWENT: The Witcher Card Game, con l'evento annuale dell’amore in arrivo.

