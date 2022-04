Kingdom Hearts 4: tanti nuovi dettagli, dal ritorno di Sora alle ambientazioni

L’annuncio di Kingdom Hearts 4 da parte di Square Enix ha certamente stupito un po’ tutti, già in hype per il grande ritorno della saga actionRPG nata dalla collaborazione con Disney.

Il primo trailer, mostrato in occasione del 20esimo anniversario del franchise, ha inevitabilmente aperto a ipotesi, certezze e speculazioni, nel tentativo di saperne di più sulla prossima avventura di Sora, Pippo e Paperino in un mondo decisamente più realistico rispetto al passato.

Ora, arrivano nuovi dettagli sul quarto capitolo numerato di Kingdom Hearts, direttamente dalla viva voce del director Tetsuya Nomura. Dopo aver confermato che il gioco girerà in Unreal Engine 5 – proprio come i nuovi The Witcher e Tomb Raider -, lo sviluppatore si è infatti concesso ai microfoni di Famitsu per snocciolare qualche informazione aggiuntiva sul progetto.

Prima di tutto, è stato svelato che l’appartamento in cui vediamo Sora risvegliarsi nel trailer di annuncio rivestirà un ruolo estremamente importante in Kingdom Hearts 4. In particolare, svolgerà il ruolo di hub centrale per il protagonista, almeno per quanto riguarda le fasi iniziali, e il suo aspetto potrebbe mutare con il raggiungimento del finale.

Apprendiamo inoltre che Shibuya – noto quartiere di Tokyo – sarà effettivamente una parte della metropoli di Quadratum, ma quella di Kingdom Hearts 4 non avrà alcun tipo di collegamento con il medesimo quartiere ospitato in The World Ends With You, come invece ipotizzato da parte della community di fan. Novità anche per quanto riguarda il combat system, con Nomura che ha confermato il ritorno dei comandi di reazione visti in Kingdom Hearts 2.

-the drill part during the combat is basically reaction command from KH2 -They brought back reaction command because after KH3 a lot of fans wanted it back -the 4th "build command" is the new concept "scrap&build" The concept of destruction and reconstruction. More on this later pic.twitter.com/r3G5HXComN

Nel dialogare con la redazione di Famitsu,Tetsuya Nomura ha anche affrontato il tema dell’identità del misterioso narratore che accompagna il primo trailer dedicato al gioco. Il game director ha infatti dichiarato che abbiamo già avuto modo di conoscere questo personaggio, addirittura “presente nel corso dell’intera serie”. L’uomo, però, non è mai stato doppiato prima.

Nomura says they plan to explore the theme of how from Sora and co.'s perspective, Quadratum is a fictional world, but from the perspective of those living in Quadratum, Sora's world is the fictional one.

He also says the male narrator's voice is a first for his character🤯 #KH4 pic.twitter.com/LPSCcuUEnz

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 14, 2022