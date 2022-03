The Witcher torna con un nuovo capitolo in Unreal Engine 5: tutto quello che sappiamo

Del tutto a sorpresa, e nel pieno dei lavori per le espansioni di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha annunciato un nuovo capitolo di The Witcher.

Capitolo, questo, che segnerà un nuovo corso per la serie ruolistica della compagnia polacca, e per più di un motivo. Dopo il pluripremiato The Witcher 3: Wild Hunt, il franchise prenderà infatti una nuova direzione, sia dal punto di vista tecnico che da quello narrativo.

Per il momento i dettagli sono pochissimi, considerando che il team di sviluppo ha condiviso solo un primo suggestivo artwork con la community di appassionati – visibile poco più in basso -, assieme ad un messaggio a loro rivolto sulle pagine del suo blog ufficiale.

Ecco allora tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla prossima incursione di The Witcher, assieme a qualche inevitabile ipotesi e speculazione che sta impazzando nelle ultime ore in rete.

The Witcher: tutte le novità sul prossimo videogioco

Prima di tutto, la software house ha dichiarato che il nuovo gioco sarà realizzato in Unreal Engine 5, accantonando quindi il REDengine proprietario: il team lavorerà assieme ad Epic Games per sfruttare al meglio le capacità del nuovo motore grafico e dare vita a un mondo di gioco più vivo e realistico che mai.

Il game director del progetto è Jason Slama, che ha già assicurato che non si verificheranno fenomeni di crunch per il team di sviluppo sotto la sua guida. E ancora, rispondendo ai fan su Twitter, CD Projekt ha già confermato che il nuovo The Witcher non sarà esclusiva Epic Games Store su PC, come molti temevano vista la stretta collaborazione tecnica con gli autori di Fortnite.

Ad ogni modo per il momento non sappiamo su quali piattaforme arriverà il titolo, sebbene sia lecito ipotizzare il debutto oltre che su PC anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nessun tipo d’informazione nemmeno su un’eventuale finestra di lancio, per quanto i tempi saranno sicuramente dilatati.

Il dibattito è poi acceso sul possibile protagonista del prossimo The Witcher. Accantonate le gesta dello strigo Geralt di Rivia, sarà sicuramente un nuovo antieroe a prendere il suo posto. E se è vero che molti vorrebbero vedere Ciri al centro della scena – convinti che il medaglione visibile nell’immagine appartenga alla Scuola del Gatto -, allo stesso modo CD Projekt RED ha invece confermato che si tratta di quello della Scuola della Lince.

Conferma che è arrivata dalla viva voce di Robert Malinowski, Global Community Manager dell’azienda, ai microfoni del portale Eurogamer.

Alcuni misteri non hanno bisogno di essere così misteriosi: posso confermare che il medaglione raffigura effettivamente una lince.

La Scuola della Lince non è canonica, non essendo mai stata nominata né nei romanzi, né nei videogiochi. La sua creazione è frutto dell’immaginazione dei fan: secondo una fan-fiction, la Scuola della Lince sarebbe stata creata dopo gli eventi del videogioco da Lambert, Keira Metz e dai membri della vecchia Scuola del Gatto

Non resta che attendere in futuro importanti aggiornamenti da parte di CD Projekt RED. La lunga attesa per il ritorno di The Witcher su PC e console ha inizio!