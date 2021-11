Lego Jurassic World: vivi l'esperienza su Switch (-12%)

La Nintendo Switch ti offre sempre tanti titoli sfiziosi a cui affezionarti, ma tra gli intramontabili non possono mancare quelli legati all'universo Lego. Ad esempio Lego Jurassic World è un vero cult e non averlo mai giocato è un po' triste. Ti trovi in questa situazione? Non ti preoccupare perché a te ci penso io. In che modo? Grazie alla promozione ora in corso su Amazon che ti consente di acquistare la tua copia con soli 21,99€.

E' persino un ottimo regalo di Natale se conosci qualche amico o parente che lo potrebbe amare.

Ps: le spedizioni sono completamente gratuite per gli abbonati Prime.

Lego Jurassic World: tutto quello che devi sapere su questo titolo

Avventurarsi in un mondo fatto di dinosauri è praticamente possibile e lo puoi fare ovunque ti trovi dal momento che la Nintendo Switch te lo consente. Lego Jurassic World, come ti suggerivo prima, è un vero cult per questa console. Divertente e adatto praticamente a chiunque è un evergreen.

Cosa sei chiamato a fare? Beh, ad esplorare Isla Nublar e Isla Sorna per collocare i dinosauri nei giusti recinti, personalizzare la tua collezione e seminare distruzione e panico. In altre parole potrai vivere l'esperienza integrale dei quattro film usciti al cinema senza farti mancare neanche un singolo particolare.

Acquista subito la tua copia di Lego Jurassic World per Nintendow Switch su Amazon a soli 21,99€. Lo ordini e lo ricevi in praticamente uno o due giorni con le Spedizioni Prime. Le consegne sono gratuite per gli abbonati su tutto il territorio nazionale.