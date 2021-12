Lego Marvel Super Heroes in offerta: diventa un eroe

Lego Marvel Super Heroes è uno di quei titoli che non puoi non avere se ami sia l'universo della Lego che dei supereroi. In particolar modo se è da tempo che sogni di averlo sulla tua Nintendo Switch, la promozione online su Amazon non può che fare al caso tuo. Infatti grazie al ribasso del 33% te lo puoi portare a casa con soli 26,99€.

Se fossi in te non me lo farei ripetere perché è davvero un'ottima occasione.

In più ti faccio sapere che se possiedi un abbonamento Prime non paghi alcun costo in più legato alla spedizione, cosa aspetti?

Diventa un eroe grazie a Lego Marvel Super Heroes

Semplicissimo da giocare ma super divertente da vivere, un titolo come Lego Marvel Super Heroes è un po' un must sulla Nintendo Switch. Questo in particolare è adatto sia ai bambini che agli adulti e si fa giocare in modo naturale e disinvolto.

Se non ti sei mai approcciato a un titolo Lego prima d'ora, ti faccio sapere che ti sei perso una gran fetta di intrattenimento. In questo gioco, ad esempio, sono presenti più di 100 supereroi e dovrai combattere per salvare la Terra dal suo destino. Non solo, avrai l'occasione di scoprire una fantastica ricostruzione di New York come mai l'hai vista prima e di viverla a pieno insieme anche a luoghi fantastici come la X-Mansion, Asgard e così via.

Cosa aspetti a vestire i panni del tuo paladino preferito? Acquista subito la tua copia di Lego Marvel Super Heroes su Amazon a soli 26,99€.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.