Little Devil Inside conquista tutti con il primo gameplay trailer

Come promesso da Sony, l'affascinante e peculiare Little Devil Inside è tornato a mostrarsi a schermo. E per farlo ha scelto il palco virtuale dello State of Play del 27 ottobre, andato in onda ieri sera tra annunci di titoli indie e gradite sorprese per gli appassionati di jRPG e picchiaduro ad incontri.

L'intrigante titolo indie si è quindi presentato in un corposo gameplay trailer, che ha alzato il sipario su molti aspetti di questa avventura esplorativa sviluppata da Neostream.

Lo sventurato protagonista dovrà vedersela con creature misteriose e per nulla amichevoli in una buona varietà di scenari, come deserti, lande innevate, colline e una piccola cittadina. Location in cui, a giudicare dal trailer, faremo la conoscenza di mostri degli abissi intrappolati in piscine olimpioniche e strane biomacchine dall'indole aggressiva.

Non mancano poi dialoghi a scelta multipla, elementi survival e sessioni tipiche degli open world, con tante attività da svolgere nella mappa di gioco, che potrà essere esplorata in libertà sia a piedi sia a dorso di animali o con diversi veicoli.

Questo e molto altro pennella il nuovo filmato di Little Devil Inside, capace di catturare l'attenzione della community videoludica anche per una direzione artistica particolarmente azzeccata, che fonde ambienti molto realistici e personaggi decisamente più colorati e stilizzati.

Atteso inizialmente nel corso del 2021, al momento l'indie è ancora privo di una data di uscita, con il nuovo trailer che si è limitato a riconfermare l'arrivo del gioco su PS4 e PS5.