Minecraft tocca 1 trilione di visualizzazioni su YouTube: è il gioco più popolare di sempre

Minecraft, il popolarissimo sandbox di fama mondiale, ha toccato quota un trilione di visualizzazioni su YouTube. Rendendolo, di fatto, il videogame più popolare dell'intera piattaforma. Un incredibile risultato che si aggiunge alla già lunghissima fila di traguardi raggiunti fin dalla sua prima pubblicazione nel maggio 2009. Con le sue 200 milioni (e oltre) di copie vendute è infatti diventato il videogioco più acquistato di sempre, pubblicato su ben 14 piattaforme (fra console e sistemi operativi). Per celebrare l'evento, YouTube ha pubblicato un video realizzato ad hoc e una pagina speciale che ospita una serie di interessanti dati del “matrimonio” fra Minecraft e YouTube.

Quest'anno, Minecraft YouTube ha raggiunto una pietra miliare inimmaginabile: i video legati al gioco hanno superato il trilione di visualizzazioni. Se ognuna di esse durasse un solo secondo, significherebbe 30,000 anni di video. Se ogni view fosse un blocco di Minecraft da 12 pollici quadrati, potremmo riuscire a realizzare una torre che parte dalla Terra e arrivare fino al sole e viceversa, avanzando sette milioni di miglia. Ecco quanto è grande un trilione di visualizzazioni! Come ci siamo arrivati? Abbiamo analizzato i dati (tutti i 12 anni di caricamenti e visualizzazioni giornaliere di decine di migliaia di creator e milioni di spettatori) e ora che ci siamo fatti strada, possiamo mostrarvelo.

Minecraft e YouTube: una storia lunga undici anni

Raggiungibile a questo link, la pagina web offre in primo luogo la possibilità ai creator di stimare quanto il proprio video abbia contribuito a raggiungere il risultato, inserendo semplicemente l'id nell'apposito campo. Inoltre, la piattaforma ha raccolto tutti i Top Trend legati al titolo, filtrandoli per nazione e delineando così un grafico che rappresenti il loro impatto a livello di views nel corso degli anni. Infine, YouTube ha deciso di omaggiare i content creator e i video che più hanno contribuito a raggiungere il trilione di visualizzazioni, assemblando una sorta di timeline che racconta in ordine cronologico i TOP 50 creator/video per ogni anno, dal 2010 ad oggi.