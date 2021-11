Nerf: presentati nuovi blaster a tema Minecraft

Nerf e Minecraft hanno annunciato una collaborazione, presentando un set di blaster a tema. I celebri fucilidi Hasbro guadagnano un look tutto nuovo, assumendo le sembianze degli iconici strumenti in Minecraft.

Il set è composto da ben 5 blaser, tutti ispirati ad un particolare oggetto presente all'interno del gioco:

Pillager's Crossbow

Fucile Nerf a forma di balestra, chiaramente ispirato alla pixellosa arma disponibile in Minecraft. Può sparare fino a 3 dardi contemporaneamente e per ricaricare è sufficiente tirare indietro l'apposita leva, simulando il sistema di ricarica di una vera balestra.

Stormlander

Blaster a forma di martello, ispirato allo strumento presente in Minecraft Dungeons, l'ottimo titolo dungeon crawler sviluppato da Mojang e Double Eleven. Lo Stormlander può essere caricato con 3 proiettili, che vengono sparati uno per volta dalla testa del martello.

Microshots

Nerf ha annunciato anche 3 nuove pistole Microshots, ispirate ai mob Ender Dragon, Ghast e Guardian. I tre modelli sono in grado di sparare un dardo per volta e questi ultimi sono in tinta con il colore del blaster.

Nerf x Minecraft – prezzi e disponibilità

I nuovi blaster Nerf, realizzati in collaborazione con Minecraft, sono già disponibili in USA ai seguenti prezzi di listino:

Pillager's Crossbow – 26,49$

Stormlander – 20,99$

Microshots – 10,99$

Non abbiamo ancora informazioni sull'eventuale arrivo in Italia dei nuovi modelli Nerf, attendiamo una comunicazione ufficiale prossimamente.