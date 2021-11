Monster Hunter Rise è in offerta ad un prezzo incredibile

L'incredibile action RPG Monster Hunter Rise è in offertissima ad uno dei prezzi più bassi di sempre in occasione del Black Friday di Amazon: soltanto 37 euro contro i 59,99 di listino. Se ancora non lo avete, è un'occasione da cogliere al volo. Il titolo, sesto capitolo della serie sviluppata da Capcom, è stato infatti rilasciato soltanto lo scorso 26 marzo, ricevendo un'accoglienza eccezionalmente positiva. Fra gli aspetti più amati del gioco ci sono le nuove meccaniche di spostamento e la maggiore verticalità del gameplay, nonché la rivisitazione di gran parte dei mostri presenti.

Unisciti ad incredibili battute di caccia al mostro, anche online

Ambientato nel villaggio di Kamura, impersonerai i panni di un novizio cacciatore. L'obiettivo del gioco, come i precedenti capitoli della serie di Monster Hunter, è quello di uccidere e catturare le mostruose creature che abitano il mondo di gioco (alcune delle quali completamente inedite), che affronterai sfruttando un vastissimo arsenale di armi, strumenti e trappole ambientali. Anche Rise utilizza lo stesso sistema a mappe già visto in precedenza, ovvero grandi zone prive di schermate di caricamento fra una e l'altra. Importante novità è la presenza di un compagno Canyne che, come si evince dal nome, si tratta di una creatura dalle fattezze di un cane che il giocatore può cavalcare per spostarsi velocemente, scalare le sporgenze oppure attaccare i mostri in battaglia.

Oltre alle classiche campagne di caccia, questo nuovo capitolo sviluppato da Capcom ha introdotto la modalità Furia nella quale la sopravvivenza è tutto. Difendi il tuo villaggio da orde di mostri, piazza strumenti da caccia e dai indicazioni agli abitanti del villaggio. Il gioco possiede anche una modalità multiplayer online che permette di giocare in co-op insieme ad amici vicini e lontani oppure con sconosciuti, chattare con loro e scambiare la tessera Gilda. Se vuoi unirti anche tu ad incredibili battute di caccia al mostro in sella al tuo Canyne, approfitta dell'incredibile promozione Amazon e acquista Monster Hunter Rise per Nintendo Switch a soli 37 euro, risparmiando così ben 22,99 euro rispetto al costo di listino originale, pari a 59,99 euro.