Monster Hunter Rise, nuove informazioni sul DLC Sunbreak arriveranno in primavera

Lo scorso settembre Capcom ha annunciato Sunbreak, il DLC di Monster Hunter Rise in uscita nell'estate del 2022. Dell'espansione, definita “massiccia”, sappiamo però ancora poco: gli sviluppatori non hanno infatti snocciolato troppe informazioni.

Fortunatamente, per la gioia dei fan, presto potremo saperne di più. Capcom ha infatti sollecitato la propria community con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui annuncia novità su Sunbreak in arrivo per la primavera 2022.

Hunters, we know you’re itching for more #Sunbreak news… Stay tuned… Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb — Monster Hunter (@monsterhunter) December 27, 2021

I cacciatori dovranno quindi pazientare ancora diversi mesi prima di saperne di più al riguardo, ma potranno consolarsi nel frattempo con la versione per PC di Monster Hunter Rise, in uscita per metà gennaio e dalla ormai dichiarata incompatibilità cross-play e cross-save con la versione per Nintendo Switch.

L'obiettivo della software house potrebbe essere infatti quello di permettere ai nuovi giocatori di godersi l'avventura su PC prima di rivelare ulteriori informazioni sull'espansione. Di Monster Hunter Sunbreak, d'altronde, sappiamo davvero poco, a parte che proporrà un'enorme quantità di contenuti aggiuntivi.

Le uniche conferme riguardano nuovi mostri (come il Malzeno e il Lunagaron, avvistato nel trailer presentato agli scorsi The Game Awards), nuove mosse, armi, armature e location da esplorare. Non mancherà il sistema Grado Maestro, in grado di aumentare la difficoltà delle missioni. La primavera sembra porterà aria di novità non solo in casa Capcom, ma anche Square Enix. Nuovi aggiornamenti sull'attesissimo Final Fantasy 16 saranno infatti svelati con l'arrivo della bella stagione: ne abbiamo parlato qui.