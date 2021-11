Monster Hunter Rise: la collaborazione con Sonic è ufficiale [VIDEO]

Monster Hunter Rise x Sonic sta per arrivare su Nintendo Switch e PC, Capcom ha annunciato la collaborazione tramite un breve video trailer. L'atteso crossover sarà disponibile dal 26 novembre su Switch, mentre su PC arriverà fin dal day one, fissato al prossimo 12 gennaio 2022.

La nuova collaborazione consiste nell'introduzione della skin di Sonic per il personaggio principale e di Tails per la cavalcatura. Fin dall'uscita su Switch, Capcom ha promesso di aggiornare periodicamente Monster Hunter Rise, aggiungendo di volta in volta nuovi contenuti, per tenere in vita il gioco e renderlo sempre divertente e rigiocabile dagli utenti.

OH YEAH! @Sonic_Hedgehog collaboration coming in FAST! Available to all #MHRise players starting November 26. pic.twitter.com/7yu9vyN8Et — Monster Hunter (@monsterhunter) November 17, 2021

Molti videogiocatori non hanno ancora toccato con mano l'ultimo capitolo della serie, a causa proprio della piattaforma sulla quale è stato rilasciato, ovvero Nintendo Switch. Le limitazioni tecniche della console ibrida giapponese sono tutt'altro che in linea con le esigenze prestazionali dei PC gamer, i quali attendono con ansia la pubblicazione della versione PC.

Per chi invece fosse interessato – in vista dell'arrivo di Sonic del 26 novembre – all'acquisto dell'ottimo titolo sviluppato da Capcom