Monster Hunter Rise per PC includerà tutti i contenuti introdotti post-lancio

Monster Hunter Rise sbarcherà su PC il prossimo 12 gennaio e una bella notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan del franchise. Secondo quanto confermato da Capcom, la versione PC conterrà già a partire dal day one tutti i contenuti post-lancio già rilasciati per Nintendo Switch. Ciò significa che anche che i gamer che inizieranno più tardi la propria avventura potranno beneficiare dei vari cross-over che si sono susseguiti nei mesi scorsi. Fra questi ricordiamo la collaborazione con Okami, Megaman, Streetfighter e, più recentemente, Sonic The Hedgehog.

Hunters! We're pleased to confirm that #MHRise will launch on PC on January 12th with the same content as Ver.3.6.1 of the Nintendo Switch version! This includes monsters, collaboration content, Event Quests, and more. Details: https://t.co/tbTkDs2XUJ pic.twitter.com/UXUXxxi5pY — Monster Hunter (@monsterhunter) November 25, 2021

Saranno, inoltre, inclusi anche tutti i mostri extra che sono stati introdotti attraverso update successivi, come Tesotra, Apex Rathalos, Apex Zinogre e Chameleos e le quest gratuite. Un'ottima notizia, che ha (in parte) rincuorato i fan dopo la conferma il mese scorso che le due versioni non saranno compatibili fra loro in alcun modo, né tramite cross-save, né tramite cross-game. Ciò significa che chi ha iniziato la propria avventura su console dovrà ricominciare da capo, così come i giocatori di Switch e PC non potranno interagire oppure svolgere missioni insieme.

“Sfortunatamente – così si erano giustificati gli sviluppatori – dopo aver esaminato il processo di sviluppo, ci siamo resi conto di non poter implementare le due funzionalità”. In ogni caso, il franchise continua ad essere uno dei successi meglio riusciti di Capcom, con oltre 7.5 milioni di copie vendute in tutto il mondo da marzo alla fine di ottobre 2021 e ben due nomination ai prossimi Game Awards nelle categorie “Best Role Playing Game” e “Best Multiplayer”. Se ancora non ce l'hai, Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon in occasione dei saldi dedicati al Black Friday.