New World: Amazon banna dal gioco oltre 1200 cheater

Anche su New World arrivano i cheater, Amazon ha recentemente bannato oltre 1200 giocatori disonesti, che sfruttavano un trucco per duplicare gli oggetti e salire di livello con estrema facilità.

La neonata divisione gaming del colosso americano ha annunciato – tramite un post sul forum di New World – di aver sospeso un consistente numero di account, baccati ad utilizzare trucchi illeciti per progredire più rapidamente all'interno del gioco.

Stando alle informazioni diffuse, il suddetto ban arriva a distanza di 2 settimane da una prima ondata di sospensioni, con la quale Amazon Games avrebbe eliminato circa l'80% degli elementi illeciti, consentendo al restante 20% di circolare e di causare disagi nei giorni successivi. Allontanando questi 1200 giocatori, lo sviluppatore dichiara di aver rimosso il 100% degli oggetti duplicati, riportando ordine all'interno dell'ottimo MMO.

Amazon Games sostiene che questo exploit non abbia influito particolarmente sull'esperienza di gioco di New World, il gioco resta ben godibile fin dal day one, tanto da scalare la classifica dei giochi più venduti su Steam già dopo poche giorni dal lancio ufficiale.