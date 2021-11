New World: giocatori dimezzati per l'MMO di Amazon Games

I dati statistici di SteamCharts segnalano un grosso calo di utenza su New World, l'ottimo MMO sviluppato da Amazon e pubblicato esclusivamente su PC.

Secondo quanto diffuso da Forbes, il 24 ottobre il titolo multiplayer ha registrato circa 500.000 giocatori attivi, molti meno rispetto ai 913.000 visti in prossimità del day one, appena 3 settimane prima. Il calo di interesse per la nuova IP si traduce in una perdita di ben 135.000 giocatori a settimana, ad oggi l'afflusso di utenti si è ridotto quasi del 50%.

New World – Calo di utenza preoccupante?

Per quanto un simile calo di utenza potrebbe sembrare allarmante, è importante segnalare che mezzo milione di giocatori attivi resta un dato più che ottimo per un MMO. Gli enormi numeri registrati durante i primi giorni di gioco erano destinati a diminuire drasticamente nel giro di poche settimane o al massimo qualche mese, l'entusiasmo del day one non poteva far altro che dissiparsi nel corso del tempo.

Gli utenti appassionati di MMO si dicono entusiasti di New World, che rappresenta il ritorno di alcune meccaniche classiche del genere, nonché il primo vero successo videoludico di Amazon. Di recente Nvidia ha annunciato l'arrivo di New World suGeForce Now, il servizio di game streaming per PC e dispositivi mobili.