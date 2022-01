Nintendo Switch: giochi in uscita a febbraio 2022

Dopo un gennaio elettrizzante, che ci ha portato l'attesissimo Leggende Pokémon: Arceus, i prossimi giochi in uscita previsti per febbraio purtroppo non vedranno alcuna esclusiva. Tuttavia, il mese si prospetta ricco di titoli di terze parti davvero interessanti, come Life is Strange Remastered Collection – un bundle che comprende gli originali Life is Strange e Before The Storm – e Kingdom Hearts, amata saga videoludica che fa il suo debutto sull'ibrida Nintendo in versione cloud. Altre uscite interessanti sono Assassin's Creed: The Ezio Collection e Sol Cresta. Anche Dying Light : Stay Human (Cloud Version) avrebbe dovuto far parte della lineup, ma è stato recentemente rimandato di sei mesi.

Tutti i titoli per Nintendo Switch in uscita a febbraio 2022

Ecco l'elenco completo dei giochi in uscita a febbraio 2022.

Life is Strange Remastered Collection / 1 febbraio 2022

Scopri due giochi pluripremiati di Life is Strange come mai prima d'ora! I personaggi e le loro storie affascinanti tornano in vita grazie a nuove animazioni e una grafica rimasterizzata. Max riavvolge il tempo per scoprire la verità, mentre Chloe stringe un'amicizia indimenticabile e cerca di superare il passato. Illuminata dal suo iconico faro, questa piccola cittadina sulla costa dell'Oregon ha visto la sua buona dose di misteri. La sparizione di Rachel Amber, un governo corrotto, dei segreti di famiglia, uno spaventoso incendio forestale e una tempesta sovrannaturale. Nei panni di Max e Chloe, le tue scelte determineranno il passato, il presente e il futuro di Arcadia Bay.

Kingdom Hearts / 10 febbraio 2022

Scopri l'emozionante mondo di KINGDOM HEARTS e segui Sora e i suoi amici mentre partono per delle fantastiche avventure nei mondi Disney e Pixar. A partire da KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, la storia di KINGDOM HEARTS segue Sora, Paperino e Pippo mentre affrontano gli Heartless, stringono delle nuove amicizie e partono per delle emozionanti avventure. La serie finisce con KINGDOM HEARTS III + Re Mind, in cui il nostro trio si unisce a personaggi vecchi e nuovi dei mondi Disney e Pixar per superare delle straordinarie sfide e perseverare contro l'oscurità che minaccia i loro mondi. I giochi possono essere acquistati singolarmente oppure in versione bundle (Kingdom Hearts Integrum Masterpiece).

Assassin's Creed: The Ezio Collection / 17 febbraio 2022

Assassin's Creed The Ezio Collection in arrivo per Nintendo Switch! Scrivi la storia nei panni del leggendario Maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed® The Ezio Collection, che include le apprezzatissime campagne e tutti i DLC per giocatore singolo di Assassin's Creed® II, Assassin's Creed® Brotherhood e Assassin's Creed® Revelations.

Altri titoli per Nintendo Switch in arrivo dal 1° al 15 febbraio

Life Is Strange Remastered Collection / 1 febbraio

The Dead Tree of Ranchiuna / 2 febbraio

Invert / 2 febbraio

Webbed / 2 febbraio

Yeah Yeah Beebiss 2 / 2 febbraio

The Hundred Year Kingdom / 3 febbraio

The Sealed Ampoule / 3 febbraio

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments / 3 febbraio

Alexio / 4 febbraio

Frog Ball Rerolled / 4 febbraio

Maglam Lord / 4 febbraio

Math Gym / 4 febbraio

Millie and Molly / 4 febbraio

The Song Out of Space / 4 febbraio

Mania Fish / 5 febbraio

Pirate's Gold / 5 febbraio

Heroes of Loot 2 / 7 febbraio

Unstrong Legacy / 7 febbraio

Death end re;Quest 2 / 8 febbraio

OlliOlli World / 8 febbraio

Zorya: The Celestial Sisters / 8 febbraio

Action Arcade Wrestling / 9 febbraio

Backbone / 9 febbraio

El Gancho / 9 febbraio

About an Elf / 10 febbraio

A Memoir Blue / 10 febbraio

Breakout: Recharged / 10 febbraio

Castle Morihisa / 10 febbraio

Death Park / 10 febbraio

Derpy Conga / 10 febbraio

EGGLIA Rebirth / 10 febbraio

Inua – A Story in Ice and Time / 10 febbraio

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix – Cloud Version / 10 febbraio

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue – Cloud Version / 10 febbraio

Kingdom Hearts 3 + Re Mind DLC – Cloud Version / 10 febbraio

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece – Cloud Version / 10 febbraio

Kittens and Yarn / 10 febbraio

KungFu Kickball / 10 febbraio

Nape Retroverse Collection / 10 febbraio

Ocean's Heart / 10 febbraio

Rise of the Third Power / 10 febbraio

Infernax / 14 febbraio

Monster Prom 2: Monster Camp XXL / 14 febbraio

Smash Star / 14 febbraio

Dark Thrones / Witch Hunter Double Pack / 15 febbraio

Dynasty Warriors 9: Empires / 15 febbraio

Altri titoli per Nintendo Switch in arrivo dal 17 al 25 febbraio