Il CES 2022 è entrato nel vivo, con proposte per tutti i gusti e per tutti gli appassionati di tecnologia nel senso più ampio. Dopo la soluzione di Samsung per integrare il cloud gaming sui suoi televisori e i monitor di ASUS ROG di altissima fascia, è arrivato il momento anche per Nvidia e AMD di scendere sul terreno di gioco.

I due colossi, come previsto, hanno schierato in totale nuove GPU, tre in totale. Nvidia ha posizionato i riflettori sulla GeForce RTX 3090 Ti e la GeForce RTX 3050, AMD ha risposto con la Radeon 6500 XT. Tra numeri, abbreviazioni e sigle c'è però il rischio di perdersi, dunque meglio mettere un po' di ordine.

Nvidia: RTX 3090 Ti e RTX 3050

GeForce RTX 3090 Ti

Proprio come la 3090, la RTX 3090 Ti potrà contare su 24GB di memoria GDDR6X. La differenza sta nel fatto che la seconda andrà a 21Gbit/s, poco più rispetto ai 19,5Gbit/s della prima. Stando a quanto dichiarato dall'azienda in fase di presentazione, la Ti sarà in grado di gestire 40 teraflop shader, 78 teraflop RT e 320 tensor teraflop. Facendo un paragone con il modello di “vecchia generazione”, sono 35,6 teraflop shader, 69,5 teraflop RT e 285 teraflop tensor.

Numeri alla mano, in generale, si tratta di un incremento di 12,5 punti percentuali rispetto al modello precedente. Considerato ciò, la RTX 3090 Ti farà suo il titolo di GPU più potente mai giunta sul mercato.

Resta al momento sconosciuto il dettaglio (forse) più interessante. Il prezzo, ovviamente. Ulteriori informazioni saranno diffuse in seguito, ma sul cartellino ci sarà un prezzo superiore ai 1.500 dollari (il costo della 3090).

GeForce RTX 3050

La RTX 3050 è una scheda grafica ben più accessibile rispetto alla 3090 Ti. Debutterà sul mercato a breve, il 27 gennaio 2022 (lo stesso giorno del gameplay reveal di UFL), è si posizionerà sul mercato al prezzo consigliato di 249 dollari.

Sarà anche di fascia media, ma le specifiche della GPU di Nvidia sono particolarmente interessanti: 9 teraflop di potenza complessiva, 8GB di memoria video GDDR6, 18 teraflop RT e 73 teraflop tensor.

AMD Radeon 6500 XT

Trova spazio nella fascia medio-bassa la Radeon 6500 XT. La nuova GPU di AMD costerà 199 dollari e debutterà sul mercato leggermente in anticipo rispetto alla RTX 3050, ovvero il 19 gennaio.

La multinazionale statunitense non si è sbottonata più di tanto sui dettagli ma ha confermato i 2610 MHz di clock di base, che diventano 2815 (massimo) con frequenza massima in boost. Basata su Navi 24, la GPU di AMD per postazione desktop è dotata di 4GB di memoria GDDR6 (interfaccia a 64bit) e vanta 1.024 Stream Processor.

L'obiettivo è permettere ai player di giocare in modo fluido a 1080p, anche perché – secondo AMD – la 6500 XT garantisce prestazioni in FHD superiori del 59% rispetto ad altre diffuse GPU, quali GTX 1650 e RX 570.