Overwatch: il Capodanno Lunare 2022 porta tante nuove skin e modalità

Come sta già facendo Genshin Impact, anche Overwatch è pronto a festeggiare. E lo fa sempre in occasione del Capodanno Lunare 2022, attivo già dalla giornata di oggi sui server dell'hero shooter, disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch – e naturalmente compatibile con le console next-gen.

Mentre Blizzard Entertainment è occupata su un ambizioso nuovo titolo e sul seguito diretto di Overwatch, con l'Anno della Tigre i fan possono già approfittare di una serie di contenuti speciali, che fanno rima prima di tutto con tanti oggetti cosmetici con cui personalizzare i propri eroi preferiti. Il tutto attivo fino al 15 febbraio di quest'anno.

Non solo, per l'evento a durata limitata dedicato all'Anno della Tigre saranno attivate le seguenti modalità di gioco:

Risse dell'evento : Cacciatori di Taglie (Il giocatore che ottiene la prima uccisione della partita diventa il Bersaglio, mentre tutti gli altri diventano Cacciatori di Taglie. Ucciso il bersaglio, l'avversario che lo ha sconfitto prende il suo posto) e Blitz Cattura la Bandiera (una versione modificata di Cattura la Bandiera);

: Cacciatori di Taglie (Il giocatore che ottiene la prima uccisione della partita diventa il Bersaglio, mentre tutti gli altri diventano Cacciatori di Taglie. Ucciso il bersaglio, l'avversario che lo ha sconfitto prende il suo posto) e Blitz Cattura la Bandiera (una versione modificata di Cattura la Bandiera); Sfide Settimanali: vincendo almeno nove partite ogni settimana, si potranno ottenere delle ricompense speciali, tra le quali le skin Ashe Prosperità, Soldato-76 Auspicio e Wrecking Ball Porcellana;

Come già detto, restano imperdibili gli oggetti di personalizzazione a tema Capodanno Lunare. Per l'Anno della Tigre, i giocatori di Overwatch potranno cercare di conquistare le nuove skin Epiche e Leggendarie di Mercy Seolbim (Leggendario), Tracer Nezha (Leggendario), Ashe Prosperità (Epico), Soldato-76 Auspicio (Epico) e Wrecking Ball Porcellana (Epico), oltre a nuove icone e spray.