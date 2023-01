PlayStation 5: i giochi più attesi del 2023 si mostrano in un nuovo video

Con l’arrivo del 2023, la situazione per PlayStation 5 sta andando progressivamente migliorando. Ci riferiamo alle scorte disponibili, con la console che iniziando ad apparire sugli scaffali dei negozi e in occasionali drop online, con una frequenza sicuramente maggiore rispetto al passato.

E se è vero che le piattaforme rivali si preparano ad un anno piuttosto ricco di uscite – qui per quelle più interessanti sul fronte Nintendo -, allo stesso modo anche “mamma” Sony ha diversi assi alla sua manica da qui ai prossimi mesi.

Non a caso, il colosso giapponese è andato a pubblicare nelle ultime ore un nuovo video che illustra tutti i videogame più attesi in uscita nel corso del 2023 su PlayStation 5 e sulla più vetusta PlayStation 4. Video che possiamo recuperare direttamente in testata di articolo, della durata di oltre due minuti.

Basta dare un’occhiata al filmato per farsi un’idea delle tantissime esperienze interattive in arrivo su piattaforme PlayStation nel corso del 2023, da Marvel’s Spider-Man 2 a Resident Evil 4 Remake passando per Final Fantasy 16 e Hogwarts Legacy. Ecco l’elenco completo:

Final Fantasy XVI

Horizon Forbidden West – espansione Burning Shores

Marvel’s Spider-Man 2

Assassin’s Creed Mirage

Resident Evil 4 Remake

Forspoken

Suicide Squad: Kill the Justice League

Dead Space Remake

Stellar Blade

Street Fighter 6

Star Wars Jedi: Survivor

Alone in the Dark

Firewall Ultra (PS VR2)

Pacific Drive

The Lords of the Fallen

Horizon Call of the Mountain (PS VR2)

Destiny 2: Lightfall

Eternights

Tchia

SEASON: A letter to the future

SYNDUALITY

Hogwarts Legacy

WILD HEARTS

E voi, quali videogiochi attendete maggiormente su PlayStation 5 e PlayStation 4?