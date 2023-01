Non solo Zelda Tears of the Kingdom: tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2023

Per il popolo nintendaro, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rappresenta probabilmente il titolo più atteso di tutto il 2023. In uscita il 12 maggio, come confermato dalla stessa Nintendo, la prossima avventura di Link avrà il compito di far brillare ancora una volta le potenzialità di Nintendo Switch, la console ibrida da record della “grande N” che ha da poco superato addirittura le vendite del Game Boy.

La nuova incursione in quel di Hyrule non sarà però l’unico grande progetto a vedere la luce nel corso dell’anno sui lidi di Switch; anzi, la casa di Kyoto è perfettamente consapevole di dover soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico tanto vasto quanto eterogeneo.

Proprio per questo, sul sito ufficiale della compagnia è apparso un post che va ad elencare tutti i giochi per Nintendo Switch il cui lancio è previsto nel corso del 2023.

Ecco quindi l’elenco completo:

19 gennaio – Persona 3 Portable e Persona 4 Golden

20 gennaio – Fire Emblem Engage

24 febbraio – Octopath Traveler 2

24 febbraio – Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

17 marzo – Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

12 maggio – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

primavera 2023 – Master Detective Archives: RAIN CODE

Più avanti nel 2023 – Minecraft Legends

Più avanti nel 2023 – Pikmin 4

Più avanti nel 2023 – Disney Illusion Island

2023 – A Space for the Unbound

2023 – Blanc

2023 – THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

2023 – Tales of Symphonia Remastered

2023 – Fitness Boxing Fist of the North Star

2023 – Fae Farm

2023 – Have A Nice Death

2023 – STORY OF SEASONS: A Wonderful Life

2023 – PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse

2023 – Disney Speedstorm

2023 – SpongeBob: The Cosmic Shake

2023 – Sea of Stars

Nel recap di Nintendo sui videogiochi in uscita nel 2023 su Nintendo Switch trovano spazio anche i contenuti aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe e Xenoblade Chronicles 3, come pure i classici per Nintendo 64 GoldenEye 007, Pokémon Stadium e 1080° Snowboarding su Nintendo Switch Online.

E voi, quale titolo attendete di più sull’ibrida della casa di Super Mario? Ditecelo più sotto nella sezione commenti!