PlayStation Plus, già annunciato il primo gioco gratis di marzo

Solo una decina di giorni fa sono stati annunciati i titoli gratuiti del PlayStation Plus di febbraio 2022, e ora Sony ha già rivelato quale sarà il primo dei titoli di marzo in regalo con il suo abbonamento: Grand Theft Auto Online.

Insomma, un gioco che – nonostante gli anni – continua ad avere un certo peso e trovarlo fra i giochi gratis del PlayStation Plus di marzo fa comunque un certo effetto.

Il sempreverde GTA Online, ora anche su PlayStation Plus

Ricordiamo che GTA V sarà disponibile sulle nuove console – PlayStation 5 e Xbox Series X/S – a partire dal 15 marzo 2022. Inoltre, nelle scorse ore, Rockstar Games ha confermato, in una dichiarazione ufficiale, l'esistenza di GTA 6. Il nuovo capitolo del popolare franchise si troverebbe ad un buon punto dello sviluppo.

Restando in tema Grand Theft Auto, ricordiamo inoltre che mancano pochissimi giorni all'arrivo dell'edizione fisica di GTA: The Trilogy per Nintendo Switch: sugli scaffali dei negozi dall'11 febbraio 2022.

Ricordiamo che i giochi gratuiti disponibili al momento su PlayStation Plus sono: EA Sports UFC 4 (PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5), Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5) e Planet Coaster: Console Edition (esclusivo per PS 5). Tutti e tre i titoli saranno disponibili dal primo febbraio.