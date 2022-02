Pokémon GO festeggia San Valentino con tanti nuovi Pokémon

Con l'avvicinarsi di San Valentino, anche Pokémon GO non mancherà di celebrare a dovere la festa degli innamorati.

Come sta già succedendo nel “fenomeno” Fornite con Caos Creativo, anche il gioco in AR per dispositivi iOS e Android accoglierà infatti un evento speciale a tema, per stessa ammissione degli sviluppatori di Niantic. Evento che partirà ufficialmente giovedì 10 febbraio alle ore 10:00 italiane, e si protrarrà fino alle ore 20:00 di lunedì 14 febbraio.

With #PokemonGOValentines nearing, it’s almost time to catch more than just feelings—it’s time to catch some more Pokémon! 🙂 Blooming into the world of Pokémon GO are… 🌸 Flabébé

🌸 Floette

🌸 Florges 💌 Learn more: https://t.co/Ya7iB3vk6z pic.twitter.com/uLY67OGjXY — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 7, 2022

Pokémon GO: tutte le novità dell'evento di San Valentino 2022

In questo periodo tutti gli allenatori di Pokémon GO, metabolizzato il grande lancio di Leggende Pokémon: Arceus su Nintendo Switch, potranno provare a catturare alcuni esemplari di Flabébé, Floette e Florges. Le tre creature di tipo Folletto, apparse per la prima volta nella Sesta Generazione, faranno il loro debutto assoluto all'interno del videogioco mobile, andando ad ampliarne il Pokédex.

L'intera linea evolutiva del Pokémon Monofiore sarà inoltre disponibile in cinque colorazioni differenti: rosso (Europa, Medio Oriente, Africa), giallo (Americhe), arancione, blu (Asia – Pacifico) e bianco. Flabébé può evolversi in Floette con 25 caramelle Flabébé, mentre Floette può evolversi in Florges con 100 caramelle Flabébé, ma dopo aver ottenuto 20 cuori e se scelto come compagno. Per tutta la durata dell'evento, inoltre, sarà possibile trasformare Furfrou Forma Selvatica in Furfrou Taglio Cuore, spendendo 25 caramelle Furfrou e 10.000 unità di polvere di stelle.

Come in tutti gli eventi di febbraio di Pokémon GO, non potevano di certo mancare all'appello diversi bonus speciali riservati ai fan, come moduli esca che durano il doppio del tempo, una maggiore frequenza di oggetti scovati dal nostro Pokémon compagno, e la possibilità di guadagnare il doppio delle caramelle da cattura.