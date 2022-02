Pokémon GO, svelata la roadmap: cosa ci aspetta nel 2022?

A cinque anni dalla sua pubblicazione, Pokémon GO continua imperterrito senza mostrare alcun segno di cedimento, grazie ai suoi migliaia di giocatori attivi. Niantic ha perciò svelato la roadmap 2022, che spiega cosa aspettarsi dal mobile game a realtà aumentata durante l’anno corrente. Gli sviluppatori hanno spiegato di stare concentrando i propri sforzi sul miglioramento di Pokémon GO, per portare “aggiornamenti divertenti ed entusiasmanti agli allenatori di tutto il mondo”. Ha inoltre ammesso che, negli ultimi due anni di pandemia e lockdown, è stato piuttosto difficile mettere a punto idee che si basassero sui tre fondamenti principali che compongono il nucleo del gioco: interazione sociale, esercizio fisico ed esplorazione del mondo reale. Cosa ci aspetta – dunque – nel 2022?

Eventi globali e Pokémon GO Tour

Si sta svolgendo proprio in queste ore il Pokémon GO Tour: Johto. Alcune funzionalità introdotte quest’anno includono gli Allenatori della Palestra GO, ognuno dei quali ispirato ad un allenatore vincente di un concorso indetto nella community, e una nuova Ricerca Masterwork con Pokémon Apex Shadow.

Miglioramenti della Lega Battaglia GO

Niantic ha spiegato di essere al lavoro per perfezionare l’esperienza di gioco. Al momento gli sviluppatori starebbero dando priorità ad una serie di aggiornamenti e miglioramenti, nonché alla correzione di alcuni bug. Ulteriori aggiornamenti arriveranno presto.

Aggiornamento Cartoline

Qualche mese fa, Niantic ha introdotto l’Album delle Cartoline che permette a tutti i giocatori di conservare le cartoline inviate dagli amici oppure ricevute dopo aver ruotato un Pokéstop. “Stiamo lavorando per aggiungere ulteriori funzionalità – fanno sapere – fra cui le notifiche, il salvataggio degli sticker e l’aumento del numero massimo di regali ottenibili, nuovi metodi di ordinamento e note per le cartoline”.

Aggiornamento stagionale

Durante la scorsa stagione, i giocatori hanno dovuto affrontare sia le birbanterie di Hoopa che il mistero della porta. Presto arriverà una nuova stagione, durante le quali Niantic spiega si farà particolare attenzione alle “avventure su piccola scala”. Nessuna informazione più precisa è stata ancora rilasciata.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti noi – si legge nella nota – e stiamo esplorando sempre più modi per migliorare il senso di comunità di tutti i giocatori attorno al mondo”. Uno di questi è il Community Day, evento mensile durante il quale gli allenatori si riuniscono per cacciare un Pokémon sempre diverso. La promesse di Niantic è di continuare ad “esplorare il concetto di Community Day per mantenere i nostri eventi sempre freschi ed emozionanti”.