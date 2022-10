PS5 con FIFA 23 di nuovo in vendita da GameStop Italia: ecco come e quando acquistarla

Disponibile ormai da due anni, PS5 continua ad essere uno dei sogni “proibiti” dei videogiocatori.

Complice la crisi dei semiconduttori a seguito della pandemia globale, la console di ultima generazione a marchio Sony è infatti ancora introvabile nei negozi fisici e online; con tanti affamati di next-gen rimasti a bocca asciutta.

Fortunatamente, dopo l’annuncio dell’aumento di prezzo della piattaforma nipponica, GameStop torna a stuzzicare palati e portafogli degli appassionati con nuovi stock di PS5, di nuovo in vendita qui in Italia.

Segui la GSTV e non perderti PS5! Overwatch 2 e gli eSports! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare questa versione di PS5 in bundle con FIFA 23 ed altri prodotti da non perdere!

L’appuntamento è quindi fissato a mercoledì 5 ottobre 2022. Durante la nuova puntata settimanale di GameStop TV, i conduttori renderanno note le modalità di acquisto di PlayStation 5 in bundle con FIFA 23 e altri prodotti – presumibilmente giochi, accessori e gadget o collezionabili come i Funko Pop! Una buona occasione per provare a comprare PS5 in bundle con il nuovo calcistico FIFA 23, un pacchetto completo con tutto quello che serve per iniziare a giocare.

Cosa ne dite, anche voi vi farete trovate pronti per il prossimo drop PS5 italiano?