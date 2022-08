PS5 di nuovo in vendita in Italia da GameStop: ecco come e quando acquistarla!

PS5, ultima console casalinga targata Sony, sta facendo parlare molto di sé nell’ultimo periodo. E non solo per i nuovi progetti in cantiere o per l’annuncio del nuovo controller DualSense Edge, ma pure per un inatteso aumento di prezzo recentemente confermato dal colosso giapponese del gaming.

Allo stesso modo, la piattaforma next-gen continua ad essere praticamente introvabile nei negozi fisici e online, con gli appassionati a dover attendere l’occasionale drop di nuove scorte da parte dei rivenditori.

Come già accaduto in passato, a questo giro è GameStop Italia a mettere a disposizione nuove scorte di PS5, che saranno messe in vendita nel corso della giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 15:00 in punto. Tutte le istruzioni per l’acquisto dell’hardware saranno distribuite nel corso di una live dedicata, trasmessa sul canale Twitch di GameStop Italia.

Anche in questo caso, la PlayStation 5 proposta non è in formato stand-alone: si tratta di una PS5 Digital Edition – vale a dire sprovvista di lettore di disco – venduta all’interno di un bundle, confezionato appositamente da GameStop Italia.

Cosa ne dite, seguirete la diretta per provare a portarvi a casa il monolite della “grande S”?