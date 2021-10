Qualità e comfort: la sedia da gaming Razer Iskur in offerta lampo (e sfiora il minimo storico)

L'assoluto comfort, si sa, è fondamentale durante lunghe sessioni di gioco. Ogni videogiocatore che si rispetti possiede infatti la propria sedia da gaming, affezionata compagna di innumerevoli partite. È necessario però prestare attenzione alla qualità: la Razer Iskur Black – in offerta lampo al prezzo di 426,71 euro invece di 549,99 – è la prima mai realizzata con supporto lombare interamente sagomato, personalizzabile e integrato, che si traduce in ergonomia perfetta per tutti i giocatori hardcore che passano ore davanti allo schermo. (Dai un'occhiata alla nostra classifica per le migliori sedie da gaming).

Razer Iskur Black, parole d'ordine: qualità e comfort

L'occasione è golosa per portarsi a casa un prodotto garantito dalla rinomata qualità Razer ad un prezzo che sfiora il minimo storico. Le caratteristiche tecniche parlano da sole. La Razer Iskur Black è progettata per sostenere grazie al telaio rinforzato in acciaio e alla seduta con bordi inclinati. Inoltre, è rivestita interamente di pelle sintetica multistrato, capace di resistere a tempi prolungati di utilizzo. Il comfort è garantito grazie ai cuscini in schiuma ad alta densità e ai braccioli 4D con imbottitura in memory foam, da posizionare a piacere per rendere l'esperienza unica e personalizzata.

Robustezza, unita alla rinomata qualità Razer e a quel giusto pizzico di eleganza nelle forme e nei colori scelti fanno di questa sedia da gaming un ottimo investimento per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del gaming “hardcore” o coloro che già ne fanno parte. Parliamo di gamer professionisti o streamer che passano ore seduti e non vogliono rinunciare alla comodità. La Razer Iskur Black che – ricordiamo – è la prima sedia da gaming Razer a disporre di supporto lombarde interamente sagomato – è in offertissima lampo al prezzo di 426,71 euro su Amazon, quasi al suo minimo storico. Approfitta della promozione e risparmia così il 22% rispetto al prezzo di listino.