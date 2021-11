Quando esce la nuova console Nintendo? Nel 20XX!

Nonostante l'incredibile successo di Nintendo Switch, sono in molti ad interrogarsi sull'uscita di una possibile nuova console Nintendo. Piattaforma che dovrà raccogliere un'eredità preziosissima, soprattutto ora che l'ibrida di Kyoto ha ampliato la sua offerta con il debutto della versione OLED.

Proprio su questo punto, si è espresso di recente il presidente della casa di Super Mario, Shuntaro Furukawa, che ha confermato che la prossima console arriverà, ma non così presto come ci si aspetterebbe.

Nuova console Nintendo già in lavorazione?

Come riportato da VGC, insieme ad aver pubblicato i risultati finanziari all'interno del Corporate Management Briefing, consultabile per intero al seguente indirizzo, Nintendo ha anche svelato i suoi prossimi piani. Parlando delle prossime sfide, il presidentissimo di Nintendo ha presentato ad azionisti e dipendenti un'immagine che vuole rappresentare il recente passato e il prossimo futuro della compagnia.

Come potete verificare anche voi grazie all'immagine incriminata – visibile poco più in basso – viene indicato che la prossima console arriverà nel 20XX. Ciò sta a significare che la “grande N” prevede che una nuova console sarà distribuita con ogni probabilità nei prossimi anni del 2020: tenendo conto dell’intenzione di garantire un ciclo vitale adeguatamente lungo, si potrebbe ipotizzare che una console di nuova generazione vada a debuttare entro la fine del 2025.

In ogni caso, un periodo di lancio non è ancora stato stabilito, considerando che, per stessa ammissione di Furukawa, per Nintendo la sua Switch è ancora a metà del ciclo vitale stabilito ed intende quindi farla arrivare ad almeno 6 anni. Motivo per cui è stato lanciato anche il modello OLED.

Con il report, Nintendo ha dunque confermato di essere già al lavoro su una console next-gen, sebbene i tempi per il suo rilascio sembrerebbero essere ancora molto lunghi.