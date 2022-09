Resident Evil 9 con visuale in terza persona? Capcom non lo esclude

Di Resident Evil 9 si vocifera ormai da tempo, senza che Capcom abbia però mai divulgato alcuna informazione in merito.

Mentre proseguono i lavori sul remake del quarto capitolo, tutto tace sul futuro della saga survival horror per eccellenza, tanto che i fan continuano a chiedersi se la compagnia giapponese seguirà, per il nuovo Biohazard, la strada della prima o della terza persona.

Un quesito non di poco conto, e che si fa ancora più sensato dopo l’annuncio del DLC Shadow of Rose di Resident Evil 8 Village, che sposta la visuale proprio dietro alla protagonista, figlia ormai cresciuta di Ethan Winters. Ciò ha rappresentato una notevole sfida per Capcom, dal momento che Village è nato come gioco in prima persona.

Questo vuol dire che ci saranno sempre più giochi di Resident Evil in terza persona, magari già da Resident Evil 9? Dipende, in quanto non c’è nulla di deciso.

I produttori di Resident Evil Village fanno sapere che Capcom valuterà caso per caso, e in base ai singoli giochi si deciderà se adottare la visuale in prima o in terza persona.

Di conseguenza, non è dettoche Resident Evil 9 debba seguire la strada tracciata da Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil 8 Village: per il prossimo gioco, la casa di Street Fighter potrebbe scegliere una telecamera più in linea con il passato del franchise, e con lo stile adottato per i recenti remake. La visuale, come si legge sulle pagine del forum ResetEra, verrà così scelta in base alle esigenze narrative e di gameplay delle singole produzioni.