Splinter Cell Remake è ufficiale: primo trailer e dettagli

Ubisoft ha ufficialmente annunciato di aver dato semaforo verde allo sviluppo di Splinter Cell Remake.

Il progetto è stato affidato agli studi di Ubisoft Toronto che ricostruiranno il gioco del 2002 con Snowdrop Engine, lo stesso motore grafico utilizzato per The Division, Avatar Frontiers of Pandora e il titolo di Star Wars ancora senza nome.

L'obiettivo della compagnia con questo remake è quello di offrire grafica e gameplay di nuova generazione, con un particolare focus su ombre e illuminazione dinamica, che resero la serie famosa per la sua avanguardia tecnica.

Matt West, produttore del gioco, ha dichiarato:

“Anche se siamo nelle primissime fasi di sviluppo, quello che stiamo cercando di fare è assicurarci che lo spirito dei primi giochi rimanga intatto, in tutti i modi che hanno dato a Splinter Cell la sua identità. Quindi, mentre costruiamo da zero lo aggiorneremo visivamente, così come alcuni degli elementi di design per abbinare il comfort e le aspettative del giocatore. Inoltre, lo manterremo lineare come i titoli originali e non lo renderemo un open world”.

Quest'ultima frase è molto importante perché smentisce le ultime indiscrezioni che parlavano di uno Splinter Cell pronto ad abbracciare una struttura a mondo aperto come Halo Infinite e gli ultimi Assassin's Creed.

Splinter Cell Remake: quando uscirà?

Il trailer allegato a questo articolo non ci mostra ovviamente nulla sul gioco, ma solo gli sviluppatori intenti a fornirci ogni dettaglio sugli obiettivi posti con Splinter Cell Remake.

L'occasione è buona anche per annunciare che il team ha aperto le assunzioni per partecipare allo sviluppo del gioco. Un aspetto che suggerisce come ci vorrà molto tempo prima di vedere il titolo in azione.

La sensazione è che si vada dunque almeno per il 2024, se non addirittura oltre. Splinter Cell Remake, come detto in apertura, è in lavorazione solo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.