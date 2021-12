Il nuovo Splinter Cell sarà un open world simile a Halo Infinite?

Un nuovo episodio di Splinter Cell sarebbe ormai in lavorazione da tempo e oggi il giornalista e insider Tom Henderson ci fornisce qualche dettaglio in più.

Stando alle informazioni da lui ricevute, infatti, il ritorno di Sam Fisher sarà caratterizzato da un radicale cambio nella struttura di gioco. L'obiettivo di Ubisoft sarebbe quello di contestualizzare il tutto in un open world, in maniera simile a quanto fatto da 343 Industries con Halo Infinite.

Per darci un'ulteriore idea del tipo di esperienza che potremo aspettarci, Henderson definisce il nuovo Splinter Cell come una versione stealth degli ultimi Assassin's Creed. Il riferimento è relativo sicuramente agli ultimi tre episodi, in particolare Odyssey e Valhalla, che hanno presentato immensi mondi aperti in grado di garantire numerose ore di gioco.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021