The Game Awards 2021, è iniziato il round finale dei Player's Voice: come votare il tuo GOTY

Il countdown è ormai agli sgoccioli: i The Game Awards 2021 andranno in scena nella notte fra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, a partire dalle 2 fino alle 5 del mattino (ora italiana). Sul sito web ufficiale degli “Oscar” dei videogiochi è disponibile il round finale dei Player's Voice, in cui vengono raccolte le preferenze dei giocatori (e non) di tutto il mondo per decretare il Game of The Year (in breve GOTY) dell'anno.

GOTY, round finale: come votare

Qual è il tuo gioco preferito dell'anno? I Player's Voice si svolgono in tre round, l'ultimo dei quali resterà attivo fino alle 5:59 di giovedì 9 dicembre (ora italiana). Per votare basterà collegarsi alla pagina ufficiale dell'evento e selezionare “Round 3”. Avremo così a disposizione una panoramica sui titoli in lizza per il prestigioso premio e potremo scegliere il nostro preferito. Ricordiamo che i nominati al GOTY 2021 sono:

Forza Horizon 5

Halo Infinite

It Takes Two

Metroid Dread

Resident Evil Village

Effettuando l'accesso tramite account Twitter, Facebook, Google oppure Twitch, ogni utente potrà votare solamente uno dei titoli indicati, ma c'è la possibilità di ripensamento entro la fine del countdown (in alto alla pagina). Al momento in testa c'è Halo Infinite, con il 37% dei voti complessivi, seguito da Metroid Dread che mostra un discreto distacco con solo il 21% dei voti. Al terzo posto c'è It Takes Two (17%) mentre alle ultime posizioni Resident Evil Village (14%) e Forza Horizon 5 (11%). Ovviamente si tratta di una classifica indicativa che rispecchia le preferenze dell'utenza e rappresenta soltanto una parte dei voti che andranno poi a decretare il Gioco dell'Anno.

È importante sottolineare che i The Game Awards 2021 non saranno soltanto premiazioni, ma anche (e soprattutto) annunci e presentazioni che – come affermato dallo stesso Geoff Keighley – occuperanno oltre metà dello show. Fra i grandi esclusi, gli immancabili rumor (Hellblade 2, The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 e Sonic Frontiers, tanto per citarne alcuni) e i tanti ospiti musicali e non (Simu Liu, Reggie Fils-Aime, Sting e gli Imagine Dragons), i TGA 2021 si prospettano davvero ricchi di sorprese. Per fare un “ripasso” dell'evento vi rimandiamo all'hype trailer pubblicato qualche giorno fa e all'elenco di tutte le nomination in gara.