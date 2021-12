The Game Awards: oltre a Sting, anche gli Imagine Dragons

I The Game Awards si avvicinano sempre di più e, per l'occasione, si stanno susseguendo numerosi annunci sulle presenze che costelleranno la serata. L'ultima notizia, che risale proprio ad alcuni istanti fa, riguarda la partecipazione degli Imagine Dragons alla premiazione diretta da Geoff Keighley.

L'annuncio in questione è avvenuto pochi minuti fa tramite l'account Twitter dell'evento:

Non perdetevi gli Imagine Dragons e alcuni ospiti molto speciali che si esibiranno LIVE tutti insieme ai The Game Awards 2021 di giovedì 9 dicembre! Lo streaming in diretta potrà essere seguito gratuitamente dagli spettatori.

Don't miss @Imaginedragons and some very special surprise guests performing LIVE together at #TheGameAwards next Thursday night, December 9! Streaming live and free everywhere. pic.twitter.com/MUUuRWLiUu — The Game Awards (@thegameawards) December 2, 2021

Ottima notizia, dunque, per tutti i fan della rock band vincitrice del Grammy Award, che potranno ascoltare la loro band preferita durante i TGA 2021. Quest'anno, perciò, segna il ritorno della band ai TGA dopo ben 6 anni di assenza. L'ultima volta, infatti, si sono esibiti alla premiazione del 2014, quando ancora non era organizzata da Keighley.

Oltre agli Imagine Dragons, i TGA ospiteranno anche Sting, che si esibirà con una canzone di Arcane. Inoltre, iniziano ad arrivare i vari annunci di videogiochi che verranno presentati all'evento tramite dei trailer. Uno fra tanti, è il tanto atteso The Lord of the Rings: Gollum.

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 si terrà durante la nottata di giovedì prossimo, 9 dicembre. Durante l'evento, presentato da Geoff Keighley, ci sarà anche l'assegnazione del premio Game of the Year, i cui candidati sono indicati in questo nostro articolo.