The Game Awards 2021, l'hype trailer ci regala una panoramica dei titoli candidati

Manca davvero poco ai The Game Awards 2021. Ad alimentare ancora di più l'entusiasmo ci pensa un “Hype Trailer”, pubblicato dal canale ufficiale dell'evento, che ci offre un'emozionante panoramica di tutti i titoli candidati agli “Oscar dei videogiochi”. Il trailer (che, a quanto pare, è stato realizzato dallo stesso Geoff Keighley) mostra infatti frammenti di gameplay e cut-scene tratti direttamente dai giochi in lizza nelle varie categorie: possiamo vedere, ad esempio, Life Is Strange: True Colors, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Rift Apart (il quale si vocifera possa essere il GOTY di quest'anno), Resident Evil Village, Metroid Dread, Shin Megami Tensei V e tanti altri.

“Colonna sonora” del video è Hayley Williams (leader della band statunitense Paramore) che con la sua “KYRH” potrebbe rappresentare un velato indizio sulla sua presenza allo show, affiancata dalle tante personalità musicali già annunciate (fra cui Sting e gli Imagine Dragons). L'ondata di “hype” non fa altro che ricordarci che i The Game Awards 2021 sono ormai alle porte: l'appuntamento è fissato per la notte fra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, a partire dalle 2 fino a – indicativamente – le 5 del mattino (orario italiano).

The Game Awards 2021: uno show da non perdere

L'evento è fra i più attesi dell'anno e si prospetta come ricco di sorprese, parola di Keighley. Oltre metà dello show sarà infatti dedicata agli annunci di nuovi titoli in uscita: il silenzio stampa dall'host e creatore della kermesse è d'obbligo, ma alcuni indizi hanno già lasciato presupporre importanti conferme, come Elden Ring, Hellblade 2, Avowed e forse l'attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Non mancheranno anche personalità del mondo videoludico (e non), come Simu Liu (protagonista di “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), Keanu Reeves e Reggie Fils-Aime, amatissimo ex presidente di Nintendo of America. Mentre il conto alla rovescia si avvicina sempre più allo zero, vi lasciamo con la lista completa di tutte le nomination dei The Game Awards 2021.