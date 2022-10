Splinter Cell Remake: il director del gioco lascia Ubisoft, guai in vista?

Che Splinter Cell Remake sia effettivamente in lavorazione negli studi di Ubisoft Toronto non è di certo un segreto.

Annunciato lo scorso dicembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il rifacimento dell’avventura stealth di Sam Fisher promette di riportare la spia sui nostri schermi tenendo fede all’esperienza originale.

Remake, questo, che torna oggi sulla cresta dell’onda con una notizia che purtroppo non farà felici i fan della saga. Come si legge sulle pagine del portale VG24/7, il director di Splinter Cell Remake David Grivel ha infatti abbandonato Ubisoft.

L’informazione giunge proprio dallo stesso Grivel, che ha annunciato la propria decisione attraverso il suo account LinkedIn. Queste le sue parole:

Dopo più di undici anni di lavoro presso Ubisoft, è tempo per me di seguire una nuova avventura. Undici anni, è davvero tanto tempo e riassumerli tutti in un unico post è quasi impossibile, ma devo dire che sono stato davvero fortunato. Fortunato di lavorare con così tante persone fantastiche negli anni. Mi sono fatto così tanti amici… Per quanto riguarda la nuova avventura? Rimanete connessi.