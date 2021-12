Splinter Cell: Ubisoft ha registrato un nuovo marchio

Si torna a parlare di Splinter Cell “grazie” a un nuovo marchio registrato da Ubisoft e legato alla nota serie con protagonista Sam Fisher.

Il deposito è stato effettuato lo scorso 6 dicembre e successivamente approvato il 9 dello stesso mese. Chiaramente, una mossa del genere può essere volta soltanto a proteggere i diritti sulla IP da eventuali esterni, ma le recenti indiscrezioni sul ritorno della saga lasciano ben sperare.

Stando ad alcune voci, infatti, Ubisoft avrebbe approvato il progetto per un nuovo Splinter Cell ormai da diverso tempo. Il titolo si troverebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo, quindi potremmo attendere ancora un po' prima di vederlo in azione.

Inoltre, pare che la compagnia stesse già testando un concept prima dello scorso E3, a ulteriore testimonianza dell'interesse volto a riprendere il franchise.

I rumor più interessanti sono però quelli di recente pubblicazione: il nuovo Splinter Cell dovrebbe proporre infatti un sistema open world molto simile a quello adottato da Halo Infinite.

La fonte ha definito il gioco come una sorta di versione stealth degli ultimi Assassin's Creed, presumibilmente riferendosi a dimensioni della mappa più circoscritte e a un impianto ludico che punta a non essere dispersivo. Altri esempi congeneri in tal senso potrebbero essere Hitman 3 e Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.

La registrazione del marchio da parte di Ubisoft è la conferma che comunque qualcosa si sta muovendo. Le tempistiche potrebbero essere ancora lunghe, ma sperare già in un teaser trailer che confermi ufficialmente il progetto al prossimo E3 non è utopistico.