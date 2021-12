Halo Infinite: perché non è possibile effettuare il pre-load

Se in molti di voi sognavano di svegliarsi per il giorno dell'Immacolata e giocare subito la campagna di Halo Infinite non ci sono purtroppo buone notizie. Come ha confermato 343 Industries, infatti, non è disponibile un'opzione per il pre-load e il single player sarà disponibile soltanto ad un certo orario in tutto il mondo.

Come avevamo anticipato in un precedente articolo, la campagna di Halo Infinite si sbloccherà a partire dalle 19 ora italiana. Un orario che, rispettando i vari fusi orari di tutto il mondo, è valido per tutti: quindi non funzionerà il solito “trucchetto” di impostare la propria console Xbox in Nuova Zelanda per sfruttare una fascia oraria anticipata.

Anzi, dato che il riferimento sono le ore 10 del mattino del Pacifico, i giocatori di Australia e Nuova Zelanda saranno costretti ad aspettare addirittura l'alba del 9 dicembre per iniziare il download e poi riuscire a giocare.

Brian Jarrard, community director di Halo presso 343 Industries, ha risposto su Twitter a un paio di utenti che chiedevano delucidazioni sull'assenza del pre-load. L'esponente del team ha spiegato in realtà di non averne idea delle ragioni tecniche, anche se successivamente un ulteriore chiarimento su Reddit ha fatto sapere che il motivo è da ricercarsi nel fatto che la campagna non è altro che un aggiornamento della build già disponibile per il multiplayer. Per questa ragione non sarebbe stato possibile abilitare l'opzione per il pre-load.

“Capisco la confusione e in un mondo ideale avremmo abilitato il pre-load. Tuttavia, ci sono delle limitazioni tecniche. Dato che Halo Infinite è l'eseguibile del gioco base ed è già disponibile per il download, non c'è un modo semplice per noi di “cancellare il tempo” per alcune parti della build (come la campagna) e non per altre. […] Per essere chiari, tutti coloro che possiedono la campagna riceveranno l'aggiornamento allo stesso tempo, alle 10:00 PT di domani, abbonato a Game Pass o meno“.

Le dimensioni del download variano a seconda di alcuni fattori. Se è già stata installata la beta del multiplayer, sarà necessario scaricare circa 25 GB per la campagna. In caso contrario, il “peso” raddoppia e si arriva vicini ai 50 GB.

Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.