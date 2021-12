Halo Infinite: quando sarà possibile giocare alla Campagna in Italia?

Domani, 8 dicembre, Halo Infinite raggiungerà gli scaffali dei negozi, sia fisici che virtuali per le console Xbox One, Xbox Series X/S e PC (è incluso anche nel Game Pass). Ma per poter affrontare la Campagna Single Player del nuovo pargolo firmato 343 Industries sarà necessario attendere qualche ora in più. Sì, perché, in Italia, la campagna sarà sbloccata solo a partire dalle ore 19.00 di domani, mercoledì 8 dicembre.

La Campagna sarà disponibile allo stesso momento in tutto il mondo, ma per motivi di fuso orario (ovviamente) non sarà alla stessa ora. Gli orari delle zone degli mondo sono stati pubblicati da 343 Industries all'interno di una mappa, che trovate qui sotto.

Come già detto, per l'Italia l'ora X sono le 19.00 di domani, 8 dicembre, visto che il Bel Paese ha lo stesso fuso orario di Berlino, ben visibile all'interno della mappa di cui sopra.

Una notizia che non farà di certo felici tutti coloro i quali pensavano di poter affrontare la campagna singolo giocatore già a partire dalla mezzanotte tra oggi e domani, e quindi passare magari l'Immacolata in compagnia di Master Chief e compagnia cantante.

Tra le maggiori critiche che hanno toccato l'ultimo arrivato della saga Halo una riguarda l'impossibilità di ripetere singolarmente le missioni della storia. Tuttavia – come hanno riferito poco fa gli sviluppatori – con un futuro aggiornamento la lacuna verrà colmata.