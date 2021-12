Halo Infinite: in futuro sarà possibile rigiocare le missioni

La campagna single player di Halo Infinite ha raccolto pareri generalmente positivi, anche se l'assenza di alcune feature lascia discutere.

Tra queste figura l'impossibilità di rigiocare singolarmente le varie missioni della storia: un tratto distintivo della serie che qui non è stato inizialmente previsto. 343 Industries fa sapere però che correrà presto ai ripari.

“Non è possibile rigiocare le missioni della campagna in questo momento. Fa parte di ciò che arriverà dopo. Il motivo principale è che, essendo un gioco più aperto e non lineare, è diventata una componente incredibilmente impegnativa. Non è che non funzioni, solo che non è finita“.

È quanto ha spiegato Paul Crocker, Associate Creative Director di 343 Industries, che ha poi aggiunto:

“Abbiamo preso la decisione di creare un gioco migliore, per migliorarne le sue qualità così da poter aggiungere alcune funzionalità in un secondo momento, come la modalità cooperativa. E questo è deludente per noi come per le persone che l'hanno realizzata, ma è stata anche l'opzione migliore per dar vita a un prodotto superiore e aggiungere quelle funzionalità successivamente“.

La selezione libera dei livelli nella campagna di Halo Infinite farà parte dunque del pacchetto di aggiornamenti previsto nei mesi a venire, che prevede anche il debutto di due modalità molto attese: la cooperativa, appunto, e la Fucina. Non c'è ancora una data, ma lo sviluppatore promette di fornire aggiornamenti prossimamente.

Halo Infinite sarà disponibile da domani 8 dicembre per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, incluso con Xbox Game Pass. Il multiplayer free-to-play è già attivo in versione beta.