Star Wars Eclipse, un leak svela nuove informazioni

Star Wars Eclipse è stato certamente uno degli annunci a sorpresa dei Game Awards 2021.

Sviluppato da Quantic Dream, il team noto per Heavy Rain e Detroit: Become Human, il gioco sarà un action adventure ambientato qualche tempo prima gli eventi narrati nella saga cinematografica di Guerre Stellari. Il progetto pare sia solo agli inizi, ma grazie al leaker e insider AccNGT scopriamo qualche altra informazione.

Partiamo dalle cose che sappiamo già: Star Wars Eclipse sarà un action adventure open world con gameplay tradizionale. Quindi, a differenza dei precedenti lavori di Quantic Dream, saremo di fronte ad un'esperienza con meccaniche di gioco più complesse e profonde.

Il concept del titolo pare sia stato ispirato anche a The Last of Us e comunque, nonostante il focus sul gameplay, non mancherà di essere fortemente narrativo. In tal senso, infatti, possiamo aspettarci una storia particolarmente interattiva, con scelte multiple che plasmeranno gli eventi a seconda delle nostre azioni.

Ci sarà più di un personaggio giocabile, il numero più alto mai visto per un gioco dello sviluppatore francese, per uno sviluppo che sarebbe partito circa un anno e mezzo fa. La fonte lo descrive come un progetto ambizioso e originale, che coinvolge entrambi gli studi di Quantic Dream, a Montreal e Parigi. Il motore grafico scelto è costruito in casa dal team.

In quest'ultimo proposito, riprendiamo alcune indiscrezioni lanciate dal giornalista e insider Tom Henderson, il quale individua proprio nell'engine le prime difficoltà per lo sviluppatore. Trattandosi di un motore pensato per esperienze narrative e non a mondo aperto, lo studio francese avrà bisogno di parecchio tempo per adattarlo, tanto che il lancio sarebbe atteso non prima del 2024 o addirittura 2025.

Per il resto, non sono ancora confermate le piattaforme. Il gioco è pubblicato da Lucasfilm Games quindi, salvo sorprese, non dovrebbe essere esclusiva per nessun sistema e abbracciare il canonico tris formato da PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.