Street Fighter 6: il sistema di controllo semplificato nel nuovo video del picchiaduro Capcom

Capcom è letteralmente scatenata in vista del 2023; non solo per l’arrivo del promettente remake di Resident Evil 4 – il cui lancio è fissato al prossimo 23 marzo -, ma anche per l’uscita di Street Fighter 6, ultima declinazione della celebre serie di picchiaduro ad incontri.

Proprio il nuovo capitolo del beat ‘em up è al centro dell’ultimo numero del magazine videoludico Game Informer, che ha voluto omaggiare il grande ritorno di Ryu, Ken, Chun-Li e di tutti i lottatori che animeranno le arene virtuali del titolo.

Non a caso, sul canale YouTube della rivista britannica è stato pubblicato un video di Street Fighter 6 in cui il team di sviluppo commenta una delle novità in termini di gameplay che va ad espandere ulteriormente le opzioni relative all’accessibilità. In particolare, viene mostrato il sistema di comandi semplificato, grazie al quale i meno esperti potranno eseguire mosse speciali e combo attraverso la combinazione di pochi tasti.

Ad aggiungersi alla già citata modalità di controllo ce ne sarà un’altra, utilizzabile esclusivamente nelle modalità offline, che permetterà di giocare anche tramite la pressione ripetuta di un singolo tasto. In questo modo il lottatore si sposterà e reagirà in maniera diversa in base al posizionamento dell’avversario.

Non solo, il nuovo filmato di Street Fighter 6 conferma la presenza di skin classiche per alcuni lottatori, dal momento che è possibile vedere Ryu, Ken e Chun-Li con i loro abiti tradizionali, per la gioia dei fan che amano il look classico di questi leggendari personaggi.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che il gioco arriverà nel corso del prossimo anno solo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.